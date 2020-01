Maksimovic:” Che bello giocare al San Paolo”

Maksimovic a Radio Kiss Kiss

Sul San Paolo: “E’ bello giocare in Italia, ma soprattutto a Napoli che ha i tifosi migliori del mondo, per ciò che ho visto. Quando giochi allo stadio è bello vedere le Curve e le Tribune piene… Purtroppo non lo abbiamo avuto sempre, non c’è sempre stata l’atmosfera giusta, in primis per colpa nostra. Ma faccio la promessa che daremo sempre il massimo per fare bene con il Napoli”.