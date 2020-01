Maksimovic a Kiss Kiss:” Sono a disposizione!”

Nikola Maksimovic è vicino al ritorno in campo. Ieri si è allenato insieme al resto del gruppo e così farà fino al rientro definitivo, anche in campo, magari già con la Sampdoria. Intanto tra poco il difensore serbo interverrà direttamente da Castel Volturno ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per un’intervista.

kim Nikola Maksimovic nella postazione di Kiss Kiss Napoli: “Sono a disposizione, in questa settimana sto facendo tutto l’allenamento. Sto bene, l’infortunio è passato e questo è importantissimo perché era una brutta cosa. Ho lavorato tantissimo per recuperare e rimettermi a disposizione del mister e dei compagni”.