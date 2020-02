Maggio: “Non ho rimpianti verso il Napoli. Mi rivedo in un calciatore. Su Insigne…”

Ai microfoni di Radio Gol è intervenuto Cristian Maggio, ex terzino del Napoli ora al Benevento in merito alle vicende del Napoli:

“Non ho rimpianti col Napoli, mi sono goduto il giro di campo che per me è stato indimenticabile, ma ora ho voltato pagina. Da questo punto di vista il Benevento mi ha dato una grande opportunità in un progetto ambizioso. Quello che volevo fare nella mia carriera, l’ho fatto. La volontà mia era continuare a giocare con continuità“.

SU INSIGNE

“Questo è il Lorenzo che vogliamo tutti. E’ ovvio che abbia passato un momento complicato, lui è cresciuto molto negli anni, sta dimostrando di valere la fascia di capitano di una squadra importante. Spero che continui a essere fondamentale per il Napoli”.

LE SOMIGLIANZE COL TERZINO AZZURRO

“Di Lorenzo rende molto più da terzino, in quella posizione si è comportato molto bene, mi rispecchia come caratteristiche. Non mi sta dispiacendo da centrale. Malcuit sta recuperando bene dall’infortunio, può essere un’alternativa valida a Di Lorenzo, anche se è un po’ diverso da lui”.

IL LAVORO PAGA

“Sono contento che stanno tornando tutti. Sono stati anche un po’ sfortunati nel concretizzare. Il lavoro paga sempre, con Gattuso si è dovuto fare una preparazione diversa rispetta ad Ancelotti, sono contento che si sia tornato a vincere. Se si fa un buon risultato domenica, si potrà affrontare il Barcellona nel miglior modo possibile”.

