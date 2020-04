Lutto nel mondo del giornalismo: Morto Franco Lauro

E’ morto a Roma, a soli 58 anni. Franco Lauro, volto del giornalismo sportivo della Rai, si è spento nella sua abitazione, stroncato da un malore improvviso. Celebri i suoi racconti dell’impresa della Nazionale maschile di pallacanestro, che vinse l’Europeo in Francia nel 1999. Ma Lauro ha anche condotto per diversi anni 90° Minuto, storica trasmissione con le sintesi e i gol delle partite di Serie A.Ultimamente conduceva il pre ed il post partita della coppa Italia. Sempre distinto e competente. Non andava mai sopra le righe. Durante la sua onorata carriera alla Rai si presentava sempre competente e signorile. La redazione di Persemprenapoli si associa al dolore della prematura perdita e rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia Lauro.