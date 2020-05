Lutto in casa Abbagnale: Morto il papà dei campioni di Stabia

Castellammare di Stabia piange la morte del papà dei campioni del canottaggio italiano. Vincenzo Abbagnale, padre di Giuseppe, Carmine e Agostino, è venuto a mancare all’Ospedale Cardarelli di Napoli dove era ricoverato per un intervento chirurgico. Il padre dei veri simboli dello sport stabiese e mondiale del canottaggio, doveva compiere 88 anni il mese di giugno. La notizia ha fatto molto scalpore nella città delle acque che hanno visto nella famiglia Abbagnale un esempio di onestà e di dedizione al lavoro. Il popolo stabiese e il mondo sportivo campano ed italiano si stringono attorno ai loro beniamini di sempre, che hanno sempre onorato la città delle acque vincendo medaglie su medaglie ma mai hanno fatto vanto in maniera superba delle loro vittorie.Vincenzo Abbagnale lascia la moglie Virginia La Mura, i figli Carmine, Giuseppe, Agostino, Maria, Rosanna e Nunzia, i nipoti e tutte le persone che lo hanno conosciuto ed amato in questa vita. La redazione di Persemprenapoli rivolge le condoglianze alla moglie e ai tre figli e alla famiglia intera.