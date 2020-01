L’Udinese non scende in campo a Torino e ne becca 4″

L’Udinese di questa sera non sembra meritare neanche di partecipare ad un campionato di serie D. La prova dei bianco-neri friulani è sembrata superare l’indecenza. La sfida all’Allianz stadio di Torino fra la Juve di Sarri e l’Udinese di Gotti è stata a senso unico senza sbocco di diventare a doppio senso. I giocatori della Juve sembravano di stare al Luna Park tutti a giocare a tiro a segno nella speranza di vincere l’orsacchiotto di pelusche.

La cronaca

Partita fin dal primo minuto a senso unico. La Juve gioca praticamente da sola. Alla prima vera azione la Juve passa. Scambio latino Dybala ed Higuain ed è 1-0.Il raddoppio arriva su calcio di rigore. Fallo del portiere (eufemismo totale) su Bernardeschi l’arbitro fischia e Dybala segna il 2-0. Nel secondo tempo gli atri due goal. Il tre a zero arriva con un tiro a giro di Dybala. Il 4-0 invece con un rigore, assegnato per un fallo di uno scoordinato nei movimenti, difensore dell’Udinese. Oltre a questi tiri c’è un palo di Rugani e un tiro di Higuain respinto dal portiere. Udinese non pervenuta.