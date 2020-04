Luc Montagnie:” Il Covid 19 è un virus costruito in laboratorio”

Luc Montaigne,Professore presso l’Istituto Pasteur di Parigi, presidente della fondazione mondiale per la ricerca e prevenzione dell’AIDS, ha scoperto nel 1983 il virus dell’HIV, insieme alla dottoressa Françoise Barré-Sinoussi e al dottor Robert Gallo, e ha vinto il Premio Nobel per la medicina 2008. Il professore in questo video rileva la vera natura del virus COVID 19 In pratica conferma che questo è un virus costruito in laboratorio almeno in parte. Ecco le sue parole:” Per costruire un virus potente si è partiti dal un modello classico come quello del pipistrello e a questo virus hanno aggiunto sequenze di HIV il virus dell’AIDS. Questo secondo il professore Montaigne è un lavoro di una precisione unica e guardando le sequenze è cosi minuzioso che sembra un lavoro di orologiaio. E’ stato fatto da veri biologi molecolari. Non so perchè hanno fatto cosi Un’ipotesi potrebbe essere quella che hanno voluto fare un vaccino.In pratica hanno preso alcune piccole sequenze e le hanno messe nella sequenza più grande del Coronavirus . Il materiale del virus è a RNA e in questo materiale genetico sono state inserite delle piccole ma significative sequenza del virus del HIV. Hanno la possibilità di modificare i siti antigenici. Se si vuol fare un vaccino si può modificare la proteine più esposta venga modificata da piccole sequenze. E’ una catena ribonucleica costituita da 30.000 basi cioè 30.000 segni che portano il materiale genetico però il tutto è concentrato in meno di 1000 basi quindi essi sono caratterizzati dal HIV C’è materiale abbastanza per modificare il sito antigenico e modificare la proteine del COVID-19 per farla riconoscere dal sistema immunitario come proteine dell’HIV.Penso che lo abbiano fatto per produrre un vaccino.Questo è un ricombinante.Non si trasmette sessualmente perchè le sequenze del HIV sono talmente piccole che non riuscirebbe ad agire. Non è un’affare cinese ma anche americano. Il tratto che contiene le sequenze di HIV che muta più frequentemente scompare per delezione ( processo che porta alla rimozione delle sequenze geniche). Ci sono pazienti in cui abbiamo isolato una parte della sequenza del virus. Lo abbiamo,fatto a Seaton. Questa parte non procede perchè demolita.Quindi si può pensare che se il potere patogeno fosse legato a queste sequenze aggiunte potrebbe scomparire e questo è un barlume di speranza. La ricetta sarebbe fare l’analisi della sequenza bisogna seguire l’evoluzione genetica e lo si può fare con prelevamento ed isolamento di esso dei pazienti e fare il sequenziamento. Se le mie previsioni fossero esatte si troveranno sempre più virus mutanti inattivi e questo è legato alle potere patogeno di questo virus Quindi le conseguenze gravi di questo virus scompariranno. Mano mano che si trasmette si annullerà la potenza Più il virus trova i più recettori più la trasmissione è maggiore Io penso che le onde possono modificare le sequenze Alcune sequenze delle onde possono modificare le sequenze e siccome sono estranee allora si possono distinguere da quelle del Covid -19 e quindi possono essere distrutte.Le onde elettromagnetiche perchè non utilizzarle per distruggere sequenze di RNA. Questa epidemia può scomparire che questo virus si distruggerà da solo. Dobbiamo rispettare le norme C’è stato un errore etico a confondere questo virus con quello dell’HIV.