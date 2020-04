Lotito:”Pronto a sfidare la Juve !”

Una finale scudetto tra Lazio e Juventus? “Lo accetterei ma non mi sono mai posto il problema”, dice il presidente biancoceleste Claudio Lotito, che in un’intervista a “La Repubblica” dice invece no ai playoff: “Oggi io sono a un punto dalla Juventus, e solo per Juve-Inter che… vabbè, l’avete vista. Ma all’andata contro la Juve ho vinto 3-1 e anche in Supercoppa l’ho battuta 3-1. E dovevamo ancora giocare il ritorno. Per equità, una squadra come l’Inter, che ha 8 punti meno di noi, o l’Atalanta, che ne ha 14 in meno, mi dica lei se devono essere coinvolte”.