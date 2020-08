Lopez( presidente Lille):” Per Gabriel via libera “

Gerard Lopez, presidente del Lille, ufficializza in un’intervista alla BBC la cessione di Gabriel, ormai prossimo all’addio e molto vicino al Napoli: “Gabriel è giovane, estremamente potente, attualmente è uno dei due difensori centrali più dominanti del campionato francese. Futuro? Il modo in cui lavoriamo è semplice. Spieghiamo a lui e al suo entourage cosa stiamo cercando e una volta ricevuta l’offerta giusta la scelta è sua, come abbiamo fatto per Pépé e Osimhen. Ora deve prendere una decisione, ma non lo stiamo pressando. Penso che arriverà questa settimana o al più tardi la prossima. Comunque abbiamo dato l’ok per la cessione. C’è molta concorrenza, è giovane e deve prendere la decisione giusta. Noi possiamo solo dargli qualche consiglio dicendo: questo può essere l’allenatore o il club giusto per te. Ha così tanto talento che avrà successo ovunque andrà”.