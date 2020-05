Lopalco:” Questa fase è molto particolare”

Lo Palco:” Questa fase è molto particolare”

L’epidemiologo Lopalco ospite via Skype di “Uno Mattina” fa il punto sull’inizio della fase 2 mettendo in guardia la popolazione italian sui pericoli in cui si può andare incontro.Ecco le sue parole:” In questa fase dobbiamo fare attenzione a come ci muoviamo. E’ importante limitare gli spostamenti, utilizzare le mascherine sia in prossimità di un negozio sia in prossimità di una persona. E’ giusto limitare gli incontri. Un incontro se si può rimandare è meglio. E’ importante mantenere il distanziamento sociale. In questa fase bisogna valutare non solo i guariti o i soggetti contagiati ma è importante valutare l’afflusso di pazienti nei centri Covid 19