Longhi: “Napoli squadra usurata, il cambio del tecnico non è servito. Su Vlahovic…”

Il giornalista Bruno Longhi ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il programma radiofonico ‘Microfono Aperto’ di Radio Sportiva:

SULL’INTER:

“Si è sempre detto che ha la miglior difesa, ieri è stato un incidente di percorso, ma se ha bisogno di punti per tener botta con la Juve, la vittoria a Lecce doveva portarla a casa. Candreva? Ha preso il cartellino giallo, cosa doveva fare l’arbitro? Arrestarlo? Sono rimasto perplesso sul gol annullato a Lukaku, ma in questi casi gli arbitri favoriscono la squadra che difende”.

SULLA JUVE:

“Troppi campioni, troppi galli nel pollaio. E’ impossibile ledere sua maestà CR7 e quindi qualcuno un piccolo sentimento di sofferenza lo può sentire. Ha vinto 12 partite su 16 con un gol di scarto, quindi la sofferenza accompagna la squadra in questo campionato. Pesa più l’assenza di Chiellini che il pensiero alla Champions. Ad oggi il bel gioco non si vede”.

SUL NAPOLI:

“La situazione non è allegra nonostante il cambio tecnico. E’ una squadra in grande sofferenza, tra Napoli e Fiorentina si è visto un abisso. Forse c’è una sorta di usura, è una squadra che ha dato tanto in questi anni”.

SU VLAHOVIC:

“Vidi i 2 gol che segnò a Cagliari e pensai che questo è un ragazzo che ha una potenzialità incredibile, se non si perde è destinato a diventare un grande del nostro campionato”.

