Locatelli alla Roma:” Ecco quando devo riprendere le scuole!”

Riaprirebbe le scuole a maggio?

“La scelta spetta al decisore politico e nel caso specifico al ministro dell’Istruzione. Personalemente, credo che in questo momento si possa fare una riflessione per posporre la riapertura delle scuole all’inizio del prossimo anno scolastico”. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, a Che tempo che fa risponde così ad una domanda sulla riapertura delle scuole. Il principale timore del professor Locatelli è “che si abbandonino i comportamenti individuali improntati a straordinaria responsabilità che ci hanno portato a limitare il numero di persone ricoverate, di persone ricoverate in terapia intensiva e di morti. Il numero di decessi artiglia le nostre coscienze, le nostre sensibilità individuali, ma oggi siamo alla cifra più bassa dal 18 di marzo”.