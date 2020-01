Lobotka :” Sono al settimo cielo oggi”

Dai canali ufficiali della federcalcio slovacca, arrivano le prime parole di Stanislav Lobotka neo calciatore del Napoli: “Passerai dalla Liga alla Serie A, come vedi questo trasferimento “È vero che mi trasferirò dalla Spagna alla Serie A, ma andrò in un club di qualità superiore, che ha obiettivi più importanti. E’ un passo avanti per me.

Cosa ne pensi del Napoli? Sono al settimo cielo, vado in club con grande storia e grandi tifosi. Qui la gente percepisce il calcio come una religione, cosa abbastanza diversa dalla Spagna. Inoltre, il Napoli partecipa ogni anno a competizioni europee e da questo punto di vista vedo un passo importante in avanti per la mia carriera