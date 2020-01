Lobotka -Napoli è quasi fatta

Accordo ad un passo per Stanislav Lobotka, il centrocampista slovacco che ha scelto Napoli per il suo futuro. Lo scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega come la base dell’accordo con il Celta Vigo sia stata già trovata: 21 milioni più altri 4 di bonus per portare il calciatore in azzurro.

Ultimi dettagli – Quello che manca, spiega la rosea, è l’accettazione della formula di pagamento, che il Napoli vorrebbe dilazionare in almeno tre anni e che dalla Galizia pretendono in tempi ristretti. In ogni caso la volontà del giocatore di venire a Napoli appare come la garanzia migliore per il club azzurro di portare a termine anche quest’altra operazione e così ridefinire in prospettiva il centrocampo del futuro dopo aver chiuso l’arrivo di Diego Demme dal Lipsia.