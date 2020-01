Lobotka:” Hamsik? E’ considerato un dio calcistico”

Cos’hai provato quando hai sentito che il Napoli era interessato a te?

L’ho saputo pochi giorni prima della fine del 2019, quando sono iniziate le prime trattative. Non è stato facile trovare un accordo con Celta Vigo.

A Napoli il tuo connazionale Marek Hamšík è considerato un “dio” calcistico. Ha influito nel tuo approdo nel club azzurro?

È vero, Marek è considerato un dio, non solo qui, ma anche in tutto il resto d’Italia. Ecco perché sono felice di arrivare nel suo ex club. Per ogni slovacco che viene in Italia o direttamente a Napoli, è bello vedere che Marek abbia reso il calcio slovacco un’eccellenza.

Sei riuscito a parlare con Marek di come funziona in questo club?

loboCi siamo scritti, mi ha dato molte informazioni sul club.