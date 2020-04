Lo sceriffo “salernitano” vuole ghettizzare il Vomero… Quando la politica va fuori di testa.

Di Vincenzo Famiglietti

La sapete l’ultima? Direbbe l’amico barzellettaro del bar. Ma purtroppo è una bollente verità. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca continua a cercare provvedimenti draconiani ed ad assumere posizioni molto intransigenti, forse capri espiatori in vista delle prossime elezioni, e quindi a difendere la propria poltrona, e prendere posizioni sempre più drastiche sul guaio del Convid 19..

Da “salernitano doc” conosce molto poco della città di Napoli, ma con durezza si ostina a dare diktat molto severi. Ecco perché molti cittadini napoletani sperano che il prossimo presidente della regione sia un esponente del capolugo e non di una cittadina di provincia. De Luca, personaggio da primissima repubblica e promotore di affari molto discussi nella sua Salerno e grande amante “dei piaceri della vita”, benchè grande moralizzatore di facciata, vuole ora rendere il quartiere Vomero zona rossa, per l’alto numero di contagi del Coronavirus. Ed isolarlo, chiuderlo al passaggio.

Il Vomero insieme a Chiaia e Posillipo svetta nei distretti napoletani con più ammalati, sicuramente perché è zona di movida (lo era), con molti bar, ristoranti e locali. Non sarà una colpa ma i dati parlano chiaro. Ebbene lo Sceriffo di Salerno vuole ghettizzare i vomeresi, e recintare la loto zona residenziale.

Non ce lo inventiamo ma lo ha detto pubblicamente lo stesso De Luca. Alché il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris gli ha risposto “Non c’è alcuna prova che ci sia un focolaio al Vomero, ma esistono casi di contagio in ambiente familiare, non è il caso di mettere in quarantena un quartiere intero”. Peraltro, il sindaco, giorni addietro, aveva sensibilizzato l’opinione pubblica sulla necessità di “isolare chi ha avuto il contatto con pazienti positivi” o di metterlo in una zona protetta. Senza essere ascoltato dalle autorità regionali che sono garanti della sanità

Insomma, è una bella battaglia nella quale non si vede una risoluzione a breve termine. De Magistris, prigioniero anche dei suoi limiti e delle magagne comunali, ragiona da ex magistrato e tutore della legalità (è un suo merito, ndr), de Luca da politico doc. Che non pensa a nulla se non alle prossime elezioni e al timore di venire sconfitto, semmai proprio da de Magistris, che alcune voci vorrebbero candidato alle prossime regionali. Ricordiamo che De Luca, uomo deciso e di polso, di questo gli va dato atto e merito, è accusato da molti operatori sanitari napoletani di aver creato grossi problemi agli ospedali cittadini, chiudendone molti reparti e quindi riducendo gravemente i posti letto. Ed è chiaro che dinanzi ad un’emergenza inaspettata quale una pandemia, oggi sia in grave imbarazzo e cerchi la via più breve: quella dei divieti e dei dinieghi, onde evitare di mettere in grave difficoltà un sistema che egli sa bene essere molto debole a causa delle sue scelte. Nessuno voglia tifare per l’uno o l’altro ma ogni cittadino potrà farsi le proprie idee in merito.