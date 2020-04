  Lo Palco:” L’Eparina? Ecco come può essere utile contro il CV19″

Questi sono farmaci vecchi e non sono sottoposti a sperimentazione ma sono farmaci che bisogna vedere in che stadio della malattia funzionano come possono agire questi farmaci Il problema è capire come può agire in fasi diversi della malattia questo armamentario di farmaci utilizzati nella lotta al CV19. Per quanto riguarda l’eparina si è capito che in alcuni pazienti è importante bloccare non solo l’infiammazione ma anche questa attività di coagulazione che può portare dei danni specifici a carico di diversi organi non soltanto del polmone.