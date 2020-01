Lippi: “Il Napoli è ancora in grado di fare cose interessanti”

Marcello Lippi, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli ha fatto vedere delle cose belle in campo, sono stati aggressivi ed hanno mostrato qualità, non solo carattere. Una bella vittoria arrivata in un momento delicato con giocatori nuovi da inserire, numerosi infortuni e giocatori adattati. La partita è da apprezzare dal punto di vista caratteriale. Questa squadra è da dieci anni tra le prime del campionato ed è sempre in Champions League. Gattuso sta cercando di tirare fuori il meglio dai suoi giocatori. Se vuole, il Napoli, è ancora in grado di fare cose interessanti. Il compito di Gattuso sarà quello di recuperare tutti i suoi giocatori. Rino è una persona che darà tantissimo, bisogna avere fiducia in lui. Demme è un giocatore che ha legato la squadra, anche senza picchi di bel gioco. Dopo una prestazione del genere dovrà sfruttare questa fiducia nella prossima partita con la Juventus”.