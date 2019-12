L’Inter ha trovato il suo Golden Boy:Esposito

L’Inter ed Il Genoa si sfidano per l’ultima partita del 2019 allo stadio Meazza.

La sfida sembra essere improbabile per i giocatori liguri contro la capolista che presenta nell’ undici titolari il ragazzo di Castellammare di Stabia Esposito figlio e nipote d’arte.

Il papà Agostino ha militato per anni nella primavera del Napoli mentre il nonno Salvatore meglio conosciuto a Stabia con il soprannome di “Turillo” ha deliziato la platea stabiese dal palato fine, negli anni 60.

Al 5’ tiro di Esposito il portiere para a terra. Al 9’ cross dalla sinistra ma Lukaku manca il goal di testa.

L’iniziativa è presa dall’Inter che con il 3-5-2 cerca di chiudere il Genoa nella propria area.

Il Genoa a sua volta pressa alto per bloccare le linee di passaggio.

Al 22’ la prima vera azione. Biraghi per Gagliardini che di testa colpisce un pallone che il portiere dei rosso-blu manda in angolo.

La partita scema d’intensità.

Ma al 30’ L’Inter passa in vantaggio.

Passaggio sbagliato del Genoa in fase d’impostazione, Candreva recupera un pallone che passa a Lukaku che di testa segna.

Inter-Genoa 1-0.

L’Inter raddoppia con Gagliardini dopo due minuti. Lukaku riprende un pallone lo protegge e fornisce un assist al centrocampista bergamasco che tira di collo e segna(35’).

Al 46’ altra frittata alla genovese per un pallone perso in area propria ma Lukaku ne fa un’altra di stampo belga non segnando a tu per tu con il portiere.

Il Genoa che dovrebbe darsi una mossa per evitare una sconfitta è in vena di fare frittate. Ma al 60’ Sanabria tira e la deviazione di Handanovic fin ad’ ora inoperoso colpisce il palo e poi va in calcio d’angolo.

Per il Genoa entra il giovane Rovella ma è l’Inter che è contenta.

Fallo da rigore su Gagliardini, Lukaku fa un gesto nobile.

Lascia il pallone al giovane Esposito che batte e segna il primo goal in serie A ( 65’) e per tutta Castellammare di Stabia questo goal è vera soddisfazione.

Il Genoa sembra tramortito ma Sanabria al 66’ tira una sventola ma Handanovic devia in angolo.

L’Inter è un fiume in piena. Al 70’ Candreva passa a Lukaku che sfodera un tiro a giro che “ uccella “ il portiere genoano.

Adesso è ufficiale Thiago Motta mangerà il panettone omonimo a casa sua.

L’entità del risultato e come il Genoa ha giocato, senza mordente e senza anima,saranno decisivi nella scelta di esonerare l’allenatore italo- brasiliano.

Dopo tante frittate genovesi una milanese ci voleva ma il Genoa non ne approfitta.

Ancora Inter con un Esposito il cui tiro viene deviato in angolo.

L’Inter batte un derelitto Genoa che ha trovato il suo Golden Boy: Sebastiano Esposito da Castellammare di Stabia.