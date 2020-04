Lieve miglioramento proprio nel giorno di venerd’ 17

Oggi c’è stato una diminuzione dei ricoverati e un aumento dei guariti, aumentano i pazienti in isolamento domiciliare di contro sono aumentati il numero dei tamponi effettuati. Dato importante è l’aumento dei pazienti in isolamento domiciliare Ciò significa che l’aggressività del virus sta pian piano diminuendo. Adesso deve diminuire la velocità di flusso del virus. Per fare ciò è obbligatorio che la popolazione rispetta i decreti ministeriali non solo ma che abbia pazienza nel rimanere a casa e non fare assembramenti. Visto che sarà al momento mancano quattro elementi fondamentali nella lotta al CV19.misure : 1) farmaci giusti per combattere un virus che all’apparenza sembrava essere facilmente battibile ma che ha generato morti su morti, scombussolando la vita quotidiana dell’intera umanità, 2) vaccini per cui ci vogliono quasi 18 mesi per essere prodotti e messi a disposizione della popolazione 3) terzo elemento tamponi faringei che danno la certezza della positività o della negatività di una persona Covid 19. Infatti i test rapidi sierologici sono utili sono per stabilire se la popolazione è venuto o non a contatto con il virus. Dagli ultimi risultati si evidenzia che il 90 % della popolazione non è venuta in contatto con il virus e che c’è sempre il pericolo di essere infettati dal virus. Quindi i test sierologici non daranno mai la “patente d’immunità”. Questa la si ottiene se si raggiunge il Gold standard del 70%, la cosiddetta “Immunità di Gregge “la si raggiunge solo combinando i test rapidi sierologici con i tamponi faringei. 4)Mascherine che saranno fondamentali nella fase 2 della pandemia La civiltà di gran parte della popolazione italiana a partire da quella napoletana sta giocando un ruolo fondamentale nella lotta al CV19.I dati di oggi parlano chiari. La terapia intensiva oggi presentava un decremento di 124 unità in meno rispetto a ieri. In totale fino a ora ci sono 2.812 persone. Anche i ricoverati sono di meno rispetto a ieri. Infatti oggi si contano 1.107 meno di ieri. In totale fino ad esso sono 25.786 persone. Aumento i guariti. L’incremento giornaliero è di 2.563 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2.072 persone). Non erano mai state dichiarate tante guarigioni in un giorno come oggi. In totale sono 42.727 Il numero di malati (I Covid positivi) è di 355 pazienti mentre ieri erano stati 1189. I nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 3493 (ieri 3786). Questi due parametri sono strettamente correlati e dipendono dal numero di tamponi effettuati nella giornata odierna. Oggi c’è stato il record di tamponi effettuati, forse sta cambiando il vento. Il numero dei tamponi effettuati ieri è stato di 65.705 (ieri se ne contavano 60.999) con un rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 18,8 tamponi fatti, il 5,3. Il dato più basso all’inizio dell’epidemia. Dall’inizio dell’epidemia ad oggi il è di 172.434. Questi dati, proprio nel giorno di venerdì 17 (quando anche la scaramanzia si abbassa ai decreti e al senso di civiltà della popolazione italiana, fa ben sperare. Bisogna remare tutti dalla stessa parte seguire Caronte Conte e cercare di seguire i consigli del prof Brusaferro la cui parola d’ordine è distanziamento sociale.