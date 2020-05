Libero:” Incontro Skype tra Conte e Bill Gates”

Libero:” Incontro Skype tra Conte e Bil Gates”

È prevista per oggi una videochiamata tra Bill Gates, fondatore del colosso Microsoft, e il premier Giuseppe Conte. I due, a quanto si apprende, si sentiranno per parlare dello sviluppo di un vaccino contro il coronavirus. Come riporta il Corriere della Sera, in particolare l’argomento si concentrerà sul vaccino realizzato in collaborazione con la Advent-Irbm di Pomezia, in sperimentazione all’Università di Oxford, del quale sono previste 100 milioni di dosi entro la fine dell’anno.

Già nei giorni scorsi, il magnate americano aveva annunciato l’impegno a finanziare la ricerca per il vaccino, sottolineando che l’obiettivo non sarebbe stato quello di trarne profitto ma di realizzare un prodotto in difesa dell’umanità.

Del supporto di Bill Gates si è parlato anche nella lettera firmata dai leader Ue, in cui si annuncia un patto per finanziare la ricerca: “Sosteniamo l’Organizzazione mondiale della sanità e siamo lieti di unire le forze con organizzazioni esperte come la fondazione Bill e Melinda Gates e il Wellcome Trust”.conte