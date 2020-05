Libero:” Da oggi l’Europa sembra unita anche sul MES!”

L’Eurogruppo ha trovato un accordo definitivo sul Mes. Su ‘Twitter’, il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire ha scritto: “Accordo raggiunto all’Eurogruppo su una linea di credito da 240 miliardi di euro per gli Stati che lo desiderano, per soddisfare le esigenze di finanziamento legate al Covid”. Lo stesso Le Maire ha evidenziato che la linea del Mes “sarà operativa dal primo giugno”.

Come riporta ‘Ansa’, i ministri, nelle loro conclusioni, hanno scritto che “la sorveglianza e il monitoraggio dovrebbero essere commisurati alla natura dello shock simmetrico causato dal Covid-19”, ovvero “l’intensità” della sorveglianza sui conti “dovrebbe essere commisurata e proporzionata alla severità delle difficoltà finanziarie incontrate e dovrebbe tenere in considerazione la natura dell’assistenza finanziaria ricevuta”.

Sempre nelle conclusioni dei ministri, è scritto che il Mes attuerà il sistema di allerta rapido “per assicurare una puntuale restituzione degli aiuti”.

Il ministro dell’Economia italiano Roberto Gualtieri ha commentato su ‘Twitter’: “L’Eurogruppo conferma che il Mes potrà offrire finanziamenti per il 2% del Pil a tasso quasi zero per spese sanitarie e di prevenzione dirette e indirette legate al Covid-19. La Commissione verificherà solo questo requisito. Non potranno essere introdotte condizioni aggiuntive”.

Il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni, al termine dell’Eurogruppo ha detto in alcune dichiarazioni riportate da ‘Ansa’ che la nuova linea di credito del Mes legata al Covid19 ha “un solo requisito di condizionalità” legato alle spese sanitarie dirette e indirette e che “la sorveglianza si concentrerà solo sull’uso coerente dei fondi”.

Gentiloni ha affermato anche che l’accordo raggiunto dall’Eurogruppo aggiunge “uno strumento utile alla nostra risposta alla crisi”. Poi, il commissario Ue all’Economia ha precisato che la decisione finale per l’accesso alla linea di credito del Mes “spetta agli Stati membri”.