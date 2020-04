Lettera di un tifoso ai ministri salva campionato!

Cari ministri Spadafora, ministro dello sport e spettacolo, e ministro Speranza , ministro della salute, al di la dei vostri meriti per avere trovato i rimedi ad una pandemia molto grave, oggi avete un arduo compito. Il compito che vi aspetta è arduo perché decidere sulla ripresa del campionato di calcio di serie A e serie B in questo momento non è di semplice attuazione. La federazione gioco calcio italiana FIGC insieme con una commissione medica ha proposto un protocollo salva salute dei giocatori e salva calcio e voi dovete secondo coscienza e scienza cercare di approvarlo. Parlare di calcio, in un momento così drammatico sa di infantilismo puro. Però oltre agli interessi che girano intorno al calcio c’è un popolo intero che nel calcio ha sempre trovato una via di sollievo. Sarà perché è lo sport principale che ognuno di noi ha praticato fin da bambino sarà perché ognuno di noi trova nella partita di calcio una gioia che in questo momento manca a tutti. Come non si può negare una gioia ad un bambino, voi non potete negare la gioia ad un popolo che nella stragrande maggioranza dei casi si è distinto per il suo elevato senso di responsabilità. Ha rispettato i decreti ministeriali, è restato a casa pazientemente, ha rispettato le norme d’igiene per tutelare la sua salute e la salute altrui, però adesso ha bisogno come tutti di rifiatare e di rivedere una luce. Quella luce che solo voi dopo aver preso visione dei rigidi protocolli stilati per conto di una commissione medica costituita da luminari della scienza italiana per conto della FIGC, potete secondo coscienza fare rivedere dopo tante sciagure. Potreste anche suggerire alle squadre di A e B di aiutare anche quelle serie minori che non hanno la possibilità di permettersi l’utilizzo di tamponi e mascherine e di strutture adeguate a rendere sicura la salute di quei giocatori che già fanno tanti sacrifici per giocare. Inoltre la mancata ripresa del campionato sarebbe un ulteriore danno economico per un ‘Italia già povera economicamente. Sperando che la vostra sia una scelta positiva auguro a voi e all’ Italia una lente ma convincente ripresa