Lettera di un medico al Corriere del Mezzogiorno

Faccio il medico di famiglia da 40 anni. Potrei già andare in pensione. Però ci sono famiglie di cui mi prendo cura da generazioni e non posso abbandonarle ora mentre si avvicina la «tempesta perfetta». Tra novembre e gennaio prossimi, la guerra al Covid si sposterà sul territorio. Strada per strada, palazzo per palazzo, casa per casa. Sarà una lotta per la vita. Il Covid troverà alleati potenti: influenza, sindromi para-influenzali, e saranno accolti da malattie oncologiche, cardiopatie, bronchiti croniche, immunodepressioni, fragilità della terza età etc. Il compito di un medico di famiglia non si esaurisce nella cura. Il medico di famiglia si prende cura della persona, ed è riferimento per tutti e per tutto. Per questo, però, ogni persona che entrerà in ambulatorio sarà per noi un inconsapevole untore. Dovremo combattere senza armi, con pochi dispositivi di protezione, senza strutture, senza strategie? Ci accusano, nonostante il prezzo, in vite e dolore per l’impotenza, che la categoria ha pagato e paga, di non avere fatto da filtro. La prossima volta il filtro lo faremo con i nostri corpi. Ad oggi tutta l’attenzione è concentrata, giustamente, sugli ospedali e, ancor più, sulle terapie intensive. Su quel 5% di pazienti colpiti dal virus che hanno complicazioni, per ridurre quel 2% di morti attese. Sul territorio l’unica strategia attuata è stata il distanziamento sociale. Questo ci ha consentito di gestire, per ora, l’altro 95 % dei Covid positivi ed il resto dell’attività. Ma il distanziamento sociale inesorabilmente e irrimediabilmente andrà a ridursi fino a scomparire. Il territorio, ma diciamo soprattutto noi medici di famiglia, non dovremo fare solo filtro, ma continuare a garantire la quotidianità assistenziale e l’emergenza. Come? Regione, comitato di crisi, protezione civile, dirigenti Asl, sindacati, qualcuno ce lo deve spiegare, o se non ne ha idea, inizi a prender nota delle necessità di chi il problema ormai lo vive già. Una priorità, a chiacchiere sentita da tutti, è: preservare i medici. Le uniche possibilità per noi medici del territorio, di minimizzare i rischi, saranno un’idonea strategia assistenziale territoriale ed un’efficiente organizzazione ambulatoriale. La medicina generale deve cambiare, si sente dire. Informatica, telemedicina, consulti a distanza: per tanti di noi sono discorsi di ieri, sbandierati come nuovi da chi governa senza conoscere il territorio e le forze che può mettere in campo. A costoro, a questi decisori io chiedo, sicuro di portare i quesiti di tanti di noi: c’è una strategia per l’assistenza territoriale in emergenza? Si è pensato ad organizzare e pubblicizzare una campagna di vaccinazione antinfluenzale a tappeto per tutti ed un’incisiva campagna anti-pneumococcica al fine di diminuire la morbilità per queste cause e aiutare le diagnosi differenziali? Sono state fatte previsioni di quanti vaccini comprare? Sono stati fatti gli ordini per i vaccini? Chi vorrà e potrà comprarli, li troverà in farmacia? Si è pensato ad organizzare posti letto in strutture di contiguità da destinare ai positivi non complicati, per ridurre il rischio contagio e permettere una migliore gestione dei casi? Si è pensato di fornire strumenti ai pazienti per la gestione domiciliare dei Covid sintomatici e per l’individuazione dei segnali di complicazioni respiratorie (saturimetri ad esempio) e a come facilitare l’accesso ai farmaci? Si è pensato di snellire tutte le procedure burocratiche legate alla gestione dei Covid sospetti