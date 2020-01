L’Espanyol ferma il Barca e da speranze al Napoli

Inizio con il botto in Liga Spagnola. Il Barcellona dei marziani scende sulla terra e pareggia contro l’Espanyol dell’ex napoletano David Lopez. Il pallino del gioco fin dal primo minuto è in mano ai blaugrana, l’Espanyol ha la pazienza di attendere nella propria metacampo e ripartire quando può. La prima vera azione è però per i padroni di casa. Punizione dalla destra il pallone arriva a David Lopez che spizzica quel tanto per portare in vantaggio la propria squadra. Il Barcellona continua nella sua partita fatta di fraseggi e gli unici tiri nei primi 45’ sono di Messi, ma Diego Lopez para, e di Suarez che di punta colpisce il palo. Nel secondo tempo il Pistolero Suarez s’innalza a protagonista riportando il Barcellona in partita. Al 50′ Jordi Alba imbecca Suarez il cui tiro gonfia la rete dell’Espanyol. L’entrata di Vidal da più brio al centrocampo blaugrana che oltre a Bousquest presenta due lumache come Raktic e De Jong.E’ proprio Vidal che segna dopo un assist di Suarez( 60′) . La partita non finisce qui . Viene espulso De Jong ed i padroni di casa prendono coraggio. Il Barcellona sciupa con Suarez il goal vittoria e come si dice goal mangiato goal subito. Il pareggio lo sigla Wu-Lei che approfitta di una sbandata di Piquè e compagni e segna. Il Barcellona fa paura ma questo pareggio può non solo dare speranza al Napoli ma fornirgli qualche insegnamento.