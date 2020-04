Legale Icardi: “Futuro al Napoli? Nessuna preclusione. ADL lo stima tanto”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Elio Letterio Pino, consulente legale di Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi:

“Conosco Mauro Icardi dal 2010, cominciammo all’inizio di quell’anno a presentarlo in Italia, aveva sempre giocato titolare nel Barcellona. Negli ultimi mesi era costantemente in panchina ma per fortuna Riccardo Pecini ci ha creduto e l’ha portato alla Sampdoria. Dopo quel momento finimmo tartassati dai maggiori club, il ragazzo era esploso, aveva fatto due gol a Torino contro la Juventus fu un gennaio di fuoco per il mercato, fu molto vicino al Napoli ma poi la spuntò l’Inter.

NESSUN RIMPROVERO – “A De Laurentiis non si può rimproverar nulla, ha sempre provato a prenderlo. Poi per un motivo o per l’altro probabilmente Mauro l’estate scorsa non voleva rimanere in Italia, il presidente è stato solo vittima del momento. Mauro è un attaccante che magari per qualcuno può non andar bene per un determinato modulo ma se penso che voglio prendere un attaccante, chi potrei prendere oggi che vada bene per il Napoli? Piaccia o no, Mauro fa sempre gol. Per me è un giocatore straordinario, ha ancora un 30-40% di margine di crescita“.

PSG – “Mauro ha fatto benissimo, poi non ha giocato le ultime 2 di Champions, è vero, ma il gruppo è fortissimo, se fai la panchina magari è perché gioca Cavani, o uno del genere, non l’ultimo arrivato. Un calciatore di 27 anni con questa media realizzativa io proverei sempre a tenerlo, poi Leonardo è molto bravo e farà le sue valutazionI”.

NESSUNA PRECLUSIONE AL NAPOLI – “Ovviamente il suo agente è Wanda Nara e lei si occupa dei suoi interessi, io conosco bene Mauro, è un po’ come mio figlio. L’idea di Napoli gli è sempre piaciuta. C’è stata un po’ di polemica in passato con Maradona ma conosce bene la sua storia e sa che Napoli è la città del suo idolo, perché è l’idolo di tutti gli argentini. Forse Napoli sarebbe stata la piazza ideale per accenderlo, quindi assolutamente non ci sono preclusioni”.

