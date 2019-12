L’editoriale di Sconcerti

​Torna l’appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell’attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito.

Il focus di oggi è su Zlatan Ibrahimovic, un giocatore che galleggia nei dubbi di tutti. Un fenomeno che non gioca da due mesi e non partecipa ad un campionato serio da due anni: quanto renderà in Italia? Il colpo Ibra, tuttavia, non è per le sue qualità di ieri, ma per la sua responsabilità di sempre. Quella che il Milan di oggi non avrà mai.