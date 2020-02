Lecce, d.s. Meluso: “Venderemo cara la pelle, su Demme …”

Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Il 4-0 ottenuto contro il Torino ci fa molto piacere. Faccio i complimenti a tutti. È la prima volta che il Lecce vince 4-0 in Serie A nella sua storia ed è anche la prima volta che vinciamo in casa in questa stagione. Ci serviva una bella iniezione di fiducia e questa vittoria ce l’ha data. Io credo ci siano stati pochi giocatori che sono stati in grandi di cambiare una squadra nel nostro campionato, è uno era Maradona. Demme ha preso in mano le chiavi del centrocampo, ha mostrato solidità, nonostante non sia un gigante. Credo sia una scelta azzeccata e farà molto bene. In questo campionato però un giocatore solo non può farcela, io credo che il cambiamento sia avvenuto con l’avvento di Gattuso. Tutto il Napoli ha avuto un cambiamento, una crescita. Credo che l’avvicendamento abbia portato un po’ di serenità, i problemi fra giocatori e società si sono dissolti. Gattuso ha portato la sua mentalità, il suo gioco. Il Napoli è in crescita. Negli altri anni ci sono state squadre considerate materasso, invece quest’anno c’è un certo equilibrio perché non ci sono squadre che si sono staccate dalla zona retrocessione. Non ci si può mai rilassare, soprattutto in un campionato così importante. Noi abbiamo sempre affrontato le grandi squadre cercando di essere propositivi, senza fare barricate per poi ripartire. Non credo che Liverani cambierà il nostro atteggiamento perché significherebbe snaturarsi. Ovviamente faremo più attenzione alla fase difensiva che a quella offensiva perché il divario fra le due formazioni è enorme. Venderemo cara la pelle”.

