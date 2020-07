Lecce-Brescia, le formazioni ufficiali

Una sfida salvezza, ma soprattutto un’ultimissima chiamata per entrambe. Lecce e Brescia si sfidano al Via del Mare, calcio di inizio alle ore 21.45. Il Lecce schiera il solito 4-3-2-1 con Lapadula unica punta, supportato da Falco e Saponara. Le Rondinelle rispondono con il 4-4-2: Donnarumma e Torregrossa a comporre la coppia d’attacco, Sandro Tonali in cabina di regia.

Ecco le scelte dei due allenatori:

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Barak, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Lapadula. Allenatore: Fabio Liverani

Brescia (4-4-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Chancellor, Mangraviti; Zmrhal, Tonali, Dessena, Martella; Al. Donnarumma, Torregrossa. Allenatore: Diego Lopez