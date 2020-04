Le1O Sport_” Folle offerta per Koulibaly dall’Inghilterra”

Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare Napoli nella prossima finestra di mercato e secondo notizie che arrivano dalla Francia ci sarebbe da segnalare una nuova pretendente al difensore. Come scrive il portale Le10Sport, il Newcastle, potrebbe proporre un’offerta alla società azzurra consapevole che serviranno almeno koulibalyi per sedersi al tavolo delle trattative. Per il calciatore sarebbe pronto un ingaggio da 12 milioni a stagione