Le pagelle degli azzurri: Insigne una stella. Si spera in Zaniolo!”

Donnarumma 6,5 Grande parata su Mephis, decisiva e fenomenale.

D’Ambrosio 6 Utile in fase difensiva e offensiva, Buon un salvataggio che si poteva trasformare in goal.

Bonucci 6, – Buona partita

Chiellini 6,5 – Inizia male ma con ruvidezza ferma gli attacchi olandesi

Spinazzola 7,5 – Ottima partita sia in fase difensiva che offensiva. Dialoga bene con Insigne con cui imbastisce buone azioni e con il quale difende la fascia di competenza.

Barella 7 – Macth winner della sfida,. Ottimo centrocampista di rottura all’occorrenza ma con il vizio del goal.

Jorginho 6,5 – Nel primo tempo meriterebbe 3 Fa un gioco così oscuro che non si vede anche perché marcato. Nel secondo tempo invece essendo libero d’agire gioca bene

Locatelli 7,5 – Bravo in fase d’interdizione e in quella offensiva Sconfigge l’emozione con personalità da veterano.

(Dall’81’ Cristante s.v.).

Zaniolo 6,5 – Bella semir-ovesciata. Poi l’infortunio. Si spera per il meglio.

(Dal 41′ Kean 3 – Il peggiore soprattutto per quel goal mancato facile da segnare.

Immobile 6,5 – Tenta più volte do scambiare con Insigne. Non incide ma non è irritante come è stato Belotti venerdì

Insigne 6,5 – Il migliore sia in fase offensiva che in fase difensiva Ora anche in nazionale è diventato un leader.

(Dal 90′ Chiesa s.v.).

Mancini 7 – Perfetto fino al 85 ‘ Doveva entrare un centrocampista o lasciare Locatelli ma non è stato così.