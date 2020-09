Le pagelle azzurre.E’ sempre più Osimhen-goal

Ecco i voti di Persemprenapoli sulla sfida tra Napoli e Teramo.

Ospina 6 – Il voto è per il salvataggio su errore di Koulibaly, su Cianci. Ordinaria amministrazione

(dal 65′ Contini sv)

Malcuit 6,5 – Buon rientro a tempo pieno Il Napoli deve fare affidamento su di lui. Due diagonali perfette e buona fase difensiva e offensiva. Si deve puntare su di lui.

(dall’86’ Mezzoni sv)

Luperto 5 – Inadeguato anche contro una squadra di serie C.

(dal 45′ Manolas sv)

Koulibaly 6 – Meriterebbe 5 per l’errore fatto ad inizio partita. È lo stesso che permise a Messi di trovare il rigore nella sfida contro il Barcellona. Si rifà dopo poco con alcune buone chiusure. Oramai la testa è al mercato e si vede. Quando esce il popolo azzurro lo chiama a gran voce rievocando una scena di un film di Alberto Sordi e Nino Manfredi. Kouly nun ce lascià Ma sarà difficile trattenerlo però la speranza è ultima a morire.

(dall’87’ Bifulco sv)

Ghoulam 6,5 – Resta il dubbio sul suo ginocchio che trascina e non articola. Però s’impegna da serio professionista che è ed è stato perciò merita un buon voto.

(dall’87’ Labriola sv)

Demme 7 Chi lo voleva cedere per Veretout sarà servito Il Diego nostro è in forma smagliante ed è il faro ed il martello di questa squadra. Nel nuovo modulo dovrebbe essere l’unico incontrista ma si spera che il mister si ravveda oppure la società, cosa impossibile, possa comprare un altro centrocampista difensivo forte fisicamente e che faccia da frangiflutti davanti alla difesa.

(dall’82’ Palmiero sv)

Gaetano 6 – Gioca come sa fare, ma non chiedetegli di difendere si sprecherebbe un talento. Forse dietro ad Osimhen potrebbe rendere meglio visto che potrebbe essere l’uomo dell’ultimo passaggio per l’attaccante.

(dal 65′ Prezioso sv)

Lozano 7 – Finalmente si vede un Lozano integrato nella squadra Corre, combatte e segna soprattutto. C’è un’intesa in campo con Osimhen molto forte I due s’integrano a meraviglia. (dall’86’ Zerbin sv)

Younes 6,5 – Buona prova del tedesco d’origine turca. Può essere il Jolly offensivo, Offre un buon pallone ad Osimhen per il tris del Napoli.

(dal 65′ Ciciretti sv)

Politano 7 – Vispo, vivace, appare in forma smagliante Al suo attivo l’assist per Lozano e quello per Osimhen. Speriamo che non è fruscio di scopa nuova.

(dal 75′ Tutino sv)

Osimhen 7,5 – È lui il gringo azzurro. Pronti via ed è subito Osimhen. Questa volta con un passo di danza nella folla dell’area di rigore. Combatte, si lamenta con gli avversari poi si eclissa ma è solo un momento nel secondo tempo s’innalza a gringo quando dopo due errori dei difensori avversari punisce due volte segnando il terzo ed il quarto goal. Gattuso deve sfruttare la sua progressione in verticale. Quindi è inutile insistere sul 4-2-3-1, modulo che non esalta le qualità di Osimhen ma giocando con un 4-3-2.1, cioè con Insigne e Mertens ai lati e ripartendo in profondità, il nigeriano si esalterebbe segnando una caterva di goal È il goleador del ritiro azzurro. E se il buongiorno si vede dal mattino….

(dal 75′ Llorente sv)