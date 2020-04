Le Foche:” La Luce non è tanta lontana!”

Il Coronavirus ha stravolto la nostra vita e adesso tutti si stanno chiedendo se e quando torneremo alla normalità. Un messaggio di speranza, fondato su basi scientifiche, arriva da Francesco Le Foche, primario di immuno-infettivologia al day hospital del Policlinico Umberto I di Roma. “Un ritorno alla vita più o meno normale? Non è da considerarsi così lontano – ha detto nel programma ‘I lunatici’ su Rai Radio 2 -. Dobbiamo aspettare le prossime due settimane, se le cose continuano in questo modo entro le prime due settimane di maggio potremo uscire e riorganizzare la nostra società. Se questo virus si comporterà come dovrebbe e come la storia dei coronavirus ci fa pensare potremmo tornare alla nostra vita sociale. Non credo che dovremmo restringere molto la nostra libertà e la nostra autonomia sociale”.