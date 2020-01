Le designazioni arbitrali della serie A

L’AIA ha reso noti poco fa gli arbitri della ventunesima giornata del campionato di Serie A, la seconda di ritorno. Torna Irrati, protagonista in negativo in Inter-Atalanta e fermato nella scorsa giornata: sarà il quarto uomo di Fiorentina-Genoa. Al Franchi, invece, Giacomelli sarà al Var, dopo le polemiche di Lecce-Inter. C’è Valeri per il Milan, Manganiello per l’Inter. Mariani per Napoli-Juve, mentre a Calvarese è affidato il derby di Roma. Di seguito tutte le designazioni: