Le bombe di Vlad:”Gattuso contatta un top-player per la difesa”

Thiago Silva – Gattuso, contatto! Partiamo dal titolo per rivelarvi una notizia appena giunta nella redazione delle bombe di Vlad. Rino Gattuso ha sondato la disponibilità del forte difensore brasiliano prossimo a lasciare il PSG per la naturale scadenza contrattuale.

Ipotesi Thiago Silva, apertura del Napoli al possibile affare

Classe 84′, Thiago Silva è sicuramente un difensore di esperienza e di grande affidamento anche se non più giovanissimo. L’elemento importante che trapela dalle nostre fonti di informazione è l’apertura da parte del Napoli alla trattativa nonostante l’età. Il club partenopeo è pronto a stanziare una cifra di 5,5 milioni per due anni.

Thiago Silva in Italia è cercato anche dalla Fiorentina su tutte, è tentato da un possibile affascinante ritorno al Milan, ed è stato offerto dal suo agente anche al Chelsea in Premier League. Non è esclusa neanche la clamorosa ipotesi di un rinnovo con il PSG: se ne saprà di più dopo la finale di Champions League che attende i parigini contro la corazzata Bayern Monaco.

ntanto va registrato il forte inserimento del Napoli per Thiago Silva, con l’avallo di Gattuso ed Adl