Le Bombe di Vlad:” Mertens a Giuntoli:” Vado all’Inter”

Ancora un altro tassello per comporre il mosaico Mertens. Stando ad alcune notizie esclusive raccolte dalla redazione de “Le Bombe di Vlad” il calciatore belga avrebbe comunicato al ds Giuntoli di aver trovato un accordo con l’Inter. Le notizie che da giorni circolavano intorno a questa trattativa non dovrebbero aver sorpreso il dirigente azzurro che ha preso tempo. Di questo ulteriore passo il ds avrebbe informato il presidente De Laurentiis per capire se ci sono margini per evitare la separazione. Un aggiornamento è atteso nelle prossime ore. Mertens, al netto del suo diritto di firmare dal primo febbraio con un altro club, avrebbe compiuto un passo di correttezza verso il club azzurro. Il confine, anche se labile, tra informare di aver trovato un accordo con un altro club e comunicare di trasferirsi in un altra società c’è ed ha la sua importanza. La palla adesso passa ad ADL che, oltre al valore economico del rinnovo del contratto, ha un progetto societario davanti. Se Dries ne fa parte lo sforzo si farà se invece la direzione è un’altra il divorzio sarà inevitabile.