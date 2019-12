Le bombe di Vlad:” Le cifre dell’affare Lobotka”

In questo momento si sta chiudendo il discorso Lobotka tra Napoli e Celta Vigo. Le due parti stanno avendo un incontro per definire a tutti gli effetti un affare abbastanza facile. Arrivano conferme anche in merito alla notizia lanciata ieri da Le Bombe Di Vlad. Sia Sky Sport che Sportitalia confermano che l’accordo è vicino: 16 milioni + bonus, cifra vicina alle richieste del club spagnolo. Per il giovane centrocampista slovacco un contratto da quasi 2 milioni di euro per 4 anni, come già anticipato ieri. Un affare che andrà a breve in porto e potrà essere ufficializzato definitivamente nei prossimi giorni. A meno di sorprese eclatanti, Lobotka sarà il primo colpo della sessione invernale dell’era Gattuso.