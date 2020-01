Le bombe di Vlad:” Ecco chi è il vero obiettivo del Napoli”

Il Napoli non pensa seriamente ad un attaccante o, se avesse davvero voluto un nove, avrebbe già agito prima degli ultimi giorni. Certo è che i nomi di Pinamonti e Petagna fanno riflettere molto i tifosi azzurri, che ancora non hanno chiare le strategie di mercato del club partenopeo.

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di LBDV, non sarebbe nessuno dei due centravanti il sogno probito – e nemmeno tanto – del Napoli. Il calciatore designato a vestire la casacca azzurra, infatti, è solo Jean Philippe Mateta: ventidue anni, un metro e novanta di attaccante, capace sia di fare densità in zona goal che giocare insieme ai compagni. Nelle cinque partite giocate fin’ora con il Mainz non ha sfigurato, ed ha anche siglato due reti.

Ma lasciamo le questioni di campo e passiamo al mercato: seppur è possibile che il Napoli abbia sondato la disponibilità dei due attaccanti italiani, è anche vero che gli azzurri stanno aspettando gli ultimi giorni di mercato per capire come muoversi senza troppi voli pindarici per Mateta; come detto, l’attaccante piace tanto, rientra nei parametri della società e sarebbe la prima punta di peso da affiancare a Milik. Il problema non è tanto il chi, ma il quando: secondo le ultime raccolte dalla nostra redazione, è più probabile che il Napoli compia un’accelerata per giugno per lui, piuttosto che cercare di prenderlo ora.

Del resto, bisogna fare i conti anche con – l’ingaggio di – Fernando Llorente: lo spagnolo ha un identikit identico a quello di Mateta, ma al momento non vuole – e non sembra destinato a – partire. L’attaccante vuole restare, e seppur dovesse andar via in questi ultimi giorni di mercato invernale il Napoli non andrebbe sul primo attaccante che capita. E’ Mateta, al momento, il vero obiettivo del Napoli. Che sia ora, o a giugno.