“Lazio-Napoli sfida da vincere, su Milik novità..”, parla Tina

Lazio-Napoli e retroscena su Milik, questi gli argomenti a Radio Marte Sport Show, condotto da Peppe Iannicelli, di cui ha parlato Pasquale Tina. In vista della partita di domani sera contro i biancocelesti il giornalista ha commentato:

Lazio-Napoli match clou

“La formazione non dovrebbe essere tanto diversa da quella che ha giocato contro l’Inter. Causa le assenze forzate in attacco si prospetta Petagna dall’inizio sia con la Lazio che con il Torino. Domani all’Olimpico al suo fianco Politano a destra e Lozano a sinistra”.

Poi Tina ha, ancora commentando Lazio-Napoli, fatto il punto sulla situazione della squadra di Simone Inzaghi e di cosa i partenopei dovrebbero fare: “La Lazio non è in un momento di forma eccellente – alludendo agli ultimi risultati (Benevento, Verona, Brugge ndr) – e il Napoli dovrebbe approfittare per ridurre l’ingiusto gap colmato mercoledì dall’Inter. Contro i biancocelesti bisogna vincere”.

Milik via per non meno di 15/18 mln

Su Llorente e Milik poi: “Llorente possibile panchinaro domani, visto che è inserito nella lista campionato. Discorso diverso per Milik, che non è neanche inserito in quest’ultima. Ieri c’è stato l’incontro tra Giuntoli e Pantak. Non corre buon sangue e si capisce che ci sono degli attriti tra società e calciatore: il Napoli è deciso a non darlo via per meno di 15/18 milioni”.

Milik non gioca ormai da tempo con gli azzurri; non è più nei piani di Gattuso e recenti voci lo hanno visto accostato a Everton, Ajax, Inter ed altri team di livello. Il contratto della punta polacca scadrà intorno alla metà di giugno 2021. Fino a quel momento De Laurentiis può tenerlo per guadagnare almeno una parte di quello che fu speso in passato per rilevarlo dall’Ajax.

L’attaccante, che finora ha segnato quasi 50 reti in 122 presenze è deciso a voler lasciare Castelvolturno.

