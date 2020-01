Laudisa: “Lasagna e Petagna non lasceranno i rispettivi club, su Politano…”

Carlo Laudisa, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Ho la sensazione che Napoli ed Inter abbiano già un accordo e adesso bisogna convincere Matteo Politano a vestire la maglia azzurra. Lui aveva già esposto la sciarpa della Roma e gli faceva piacere tornare nella capitale. Vedremo se questa sua emotività gli impedirà di venire a Napoli o invece cambierà parere in corsa. Non credo che Lasagna e Petagna lasceranno i rispettivi club. Llorente ha trovato poco spazio nel Napoli, anche se dovesse andar via, non cambierebbe molto per gli azzurri. Ghoulam? Tsimikas è il favorito per una maglia azzurra in quel ruolo, anche se c’è ancora una differenza tra domanda e offerta. L’Olympiakos chiede 15 milioni mentre il Napoli non vorrebbe andare oltre i 10. Vedremo se ci saranno delle novità nei prossimi giorni per quanto riguarda l’algerino. La trattativa tra Napoli e Sampdoria per Tonelli si sta complicando”.

