L’Atalanta vince di misura. Che lite tra i mister!

L’Atalanta sfida il Bologna in una partita che vale solo per le statistiche. Infatti gli uomini di Gasperini hanno raggiunto già da tempo la qualificazione in Champions League mentre il Bologna di Mihailovic ha raggiunto la tranquillità togliendosi qualche soddisfazione, vincendo a Napoli e a Milano contro l’Inter. Il Bologna deve riscattare la sconfitta di Milano che ha innervosito l’allenatore serbo. Fin dal primo minuto la squadra bolognese cerca di giocare bene anche perchè il pressing dell’Atalanta è meno asfissiante del solito anzi è assente. La prima azione è un tiro di Soriano che va fuori di poco( 8′) L’Atalanta con Papù Gomez tenta la via del goal su assist di De Roon. La squadra del Bologna è compatta avanza in massa mentre la corazzata bergamasca attende per ripartire in contropiede Al 36′ c’è un furioso litigio tra i due mister. Infatti Mihailovic e Gasperini si beccano di brutto. Mihailovic accusa il mister bergamasco di inveire conto i giocatori felsinei mentre il Gasp gli risponde per le rime. Viene espulso solo il mister dei lombardi. A norma di regolamente anche il mister serbo andava cacciato dal campo anzi tempo. L’Atalanta trema quando al 40′ Barrow colpisce la traversa su punizione magistrale. Nel secondo tempo la musica cambia.L’Atalanta cambia registro. Cerca di prendere il pallino del gioco, mentre il Bologna cerca in contropiede di segnare. Muriel al 48′ s’invola in area di rigore ma il tiro va fuori. Al 54′ invece c’è il tiro di Toloi ma il pallone è deviato in angolo. Ma il Bologna in contropiede è più che vivo. Peccato che Barrow sbaglia un rigore in movimento calciando male un pallone che meritava miglior sorte. Goal mangiato goal subito la legge del calcio non sbaglia. Infatti al 62′ Muriel segna su assist di Zapata. L’ultima azione al 77′ la produce Colley. che manda all’aria un pallone d’oro. L’Atalanta vince ma sorprende la lite tra i mister. E’ campionato di luglio ed il sole fa male e accende i bollenti spiriti.