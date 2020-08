L’Atalanta tenta di beffare il Napoli

Sky Sport riporta una notizia che non farà piacere per i tifosi azzurri:”La squadra azzurra ha quasi acquistato Boga dal Sassuolo, ma c’è una squadra che tenta di beffare il Napoli. Infatti l’Atalanta ha avviato dei contatti telefonici con il Sassuolo per sapere la situazione del fantasista del Sassuolo e per poterlo soffiarlo al Napoli”