L’ASLNAPOLI1CENTRO mette il Napoli in quarantena: non si gioca a Torino

Intorno alle 19 la Asl Napoli 1 ha boccato la partenza della squadra, con i dirigenti che erano già in aeroporto. Al momento sono in corso colloqui tra le istituzioni e il club per capire il da farsi. Ma è chiaro che la partita di Torino con la Juve, in programma domenica sera, è da considerarsi rinviata. In attesa di un intervento chiarificatore delle istituzioni nazionali. La Asl 1 ha disposto per lo staff tecnico e i giocatori l’isolamento fiduciario e la quarantena di 14 giorni. Ovviamente, non si hanno ancora certezze sulla durata della quarantena. Di certo, tutti dovranno restare nelle rispettive abitazioni per l’intera durata della clausura.