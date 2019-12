L’anno horribilis del Napoli: Dall’ammutinamento all’esonero di Ancelotti

Nell’ultimo mese successe di tutto e di più Cose che gli umani tifosi del Napoli mai avrebbero voluto vedere.

Ma la sera più nera del calcio Napoli si verificò quando DeLa prese la decisione, che spetta di regola all’ allenatore, di mandare in ritiro la squadra e di metterla in silenzio stampa.

Ancelotti in conferenza affermò di non essere d’accordo ma che si adeguava alla scelta, da aziendalista, della società.

La notte post Salisburgo passò alla storia come la notte dell’ammutinamento. Finita la partita per 1-1 il vicepresidente in carica Edo DeLa ebbe la brillante, eufemismo puro, di scrivere su una lavagna alcune frasi che offesero i giocatori.

Volarono parole grossi e schiaffi( DeLa fece una bella spese da Allan).

La squadra compatta con a capo Insigne, Mertens, Callejon, Allan e Koulibaly, se ne andarono a casa rifiutando di andare in ritiro.

Ancelotti per salvaguardare il suo contratto e quello del suo staff( figlio compreso) andò nel bunker di Castel Volturno.

Il giorno dopo la decisione della società fu pilatesca perché assegnò ad Ancelotti il compito di gestire il ritiro ed il silenzio stampa mentre sule multe fu lei a decidere.

L’allenamento a porte aperte del giovedì fu il pretesto per DeLa di mettere alla gogna dei tifosi (solo gli abbonati a casa ed il resto fuori peggio a casa, altra forma di razzismo verso il tifo napoletano) i giocatori.

Si prese per la prima volta quel consenso popolare che mai aveva preso da 5 anni a questa parte.

Dela distrusse il giocattolo Napoli. Divise il Napoli in tre blocchi. La società, i giocatori ed Ancelotti che si trovò allo stesso modo di Charles Aznavour nella canzone “ Ed io tra di voi”.

l Napoli sembrò a molti un “letto a tre piazze” Le ultime partite, ad eccezione della sfida di Champions League contro il Liverpool.

All’Anfield Road il Napoli dimostrò di essere una squadra vera, furono indegne e vergognose.

Il Napoli presentava un comandante detronizzato del suo comando e la società ad assistere al complotto ordito da Insigne e compagni verso Don Carlos.

Ancelotti per la prima volta si dimostrò incapace di gestire un gruppo di giocatori, ma non di uomini ma di mocciosi.

La conclusione di questa triste, sportivamente ed umanamente parlando, è stata che il pubblico con il Genk ha abbandonato il Napoli e non ha esultato neanche per la meritata qualificazione agli ottavi di Champions.

Alla fine della serata la notizia che tutti con ansia aspettavano.

Il Napoli esonerava Ancelotti, colui che avrebbe dovuto riportare il progetto d’internazionalizzazione nel Napoli.

Alle 23.38 finiva l’avventura di un’allenatore, arrivato come James Bond e andato via come lo scemo del villaggio, che negli ultimi tempi aveva perso la sua umiltà vincente e si era, inconsciamente, innamorato perdutamente di un modulo di gioco che già con Benitez aveva fallito.

Il peggio finiva qua.

Il Napoli adesso ha preso Gattuso, il figlioccio di Ancelotti, nativo di Bagnaro Calabro che fa della fermezza e della grinta la sua forza.

Ma gli errori commessi da Ancelotti, almeno alla prima sono stati commessi anche da Ringhio.

Togliere Allan per non avere incontristi e da ritiro tesserino allenatori. Ma va perdonato, è alla prima ed ha potuto sbagliare.

Peccato che si è perso pure con il Parma, ironia della sorte, una delle prime squadra allenata dal Sor Carlo.

Errare è umano sbagliare è da Ancelotti ma speriamo che perseverare non sia da Gattuso.

Altra sfiga è stato il sorteggio per gli ottavi di Champions League si è beccati il Barcellona di Messi mentre per poco si poteva acchiappare il Lipsia più abbordabile.

Ma per la Champions League se ne riparlerà a febbraio sperando in San Gennaro.

Domenica l’ultima del 2019 a Sassuolo.

Speriamo che almeno si chiude con una vittoria uno degli anni più orribili della storia azzurra sicuramente la più orribile dell’era DeLa che sembra aver finito il fattore C.