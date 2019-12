L’anno horribilis del Napoli: Dai litigi di Dimaro agli errori arbitrali

Se il primo anno il Napoli avesse fallito nei restanti sei mesi succederà qualcosa di peggio.Le premesse però per fare peggio c’erano comunque tutte.

A Dimaro Ancelotti e DeLa incominciarono ad avere la crisi del primo anno. Si creò una situazione kafkiana.

Ancelotti dal primo giorno parlò per primo di James Rodriguez fuoriclasse che in nazionale fa faville mentre con i club come si dice dalle nostre parti “ fa fetecchia” come rinforzo per il suo 4-2-3-1.

DeLa sconfessò l’allenatore dicendo che mai e poi mai avrebbe spesso 40 milioni di euro per un giocatore vecchio, a 28 anni come se avesse parlato” o guanciello” che non segnava.

Fu confermato la mancanza di fiducia del presidente verso il suo top allenatore. Non si videro insieme neanche per le conferenze e voci di corridoio dissero che iniziavano già da Dimaro i primi litigi.

E’ cosa brutta essere separati in casa e cosi da agosto è successo. Ancelotti iniziò a perdere coscienza dell’equilibro tattico della squadra.

Si prese un ‘imbarcata contro il Barcellona in USA.

Ma l’ inconscio rese Ancelotti cocciuto. Si presero tre goal a Firenze.

Alla prima azione il primo fallo di mano con le nuove regole fu di un giocatore del Napoli, Zielinski, e dopo meno di 1’ il Napoli prese il primo rigore, segno del destino, e il primo goal della stagione(Pulgar su rigore).

Meno male che la vena d’Insigne era buona in quella partita Ne segnò due di goal che salvarono il Napoli dalla prima figuraccia.

Si arrivò a Torino contro la Juve del vecchio maestro Sarri. Nei primi 45’ l’unica cosa da fare era esonerare Ancelotti ed il suo staff.

Nessuno vide che la squadra era in inferiorità numerica a centrocampo e che mettere Zielinski a fare il regista era un ‘eresia calcistica.

La squadra ne prese 3 in 20’ e la distanza tra difesa e attacco era un deserto dove era un miraggio vedere un centrocampista azzurro.

Nel secondo tempo la situazione migliorò, sia perché la Juve si rilassò sia perché per una volta i giocatori furono messi nella loro posizione.

Fabian Ruiz incominciò a smistare palloni su palloni, Zielinski giocò nel suo posto naturale al posto d’Insigne. Entrò Lozano e la differenza si vide.

Il Napoli recuperò tre goal. Alla fine Ancelotti mise Elmas il quale entrò per prendere il pallone e lo prese ma Diblasi Dybala si tuffò e l’arbitro che non aspettava altro, aveva dato 5 e più minuti di recupero, assegnò la punizione.

Punizione da cui scaturì l’ autogoal di Koulibaly.

Dopo alcune partite arriva la sorpresa del campionato, il Cagliari di Maran. Cagliari che a Napoli ebbe la fortuna di vincere.

Al Napoli sullo 0-0 fu negati un rigore netto per fallo su LIorente.

Dopo poco il Napoli fu castrata da Castro e perse al San Paolo.

Dopo Cagliari il Napoli ebbe alcuni risultati altalenanti causati sia dal cocciuto inconscio di Ancelotti che viveva di nostalgie calcistiche di provenienza bavarese e madrilena sia a causa di arbitraggi che avevano valutati degli episodi a favore del Napoli in maniera non corretta.

Come non ricordare il fallo su Ghoulam, il fallo di mano di Vicari in Spal -Napoli.

Si arriva alla sera di Napoli – Atalanta.

Quella sera passerà alla storia come la sera della vergogna arbitrale.

Non furono dati tre rigori al Napoli ma l’ultimo fallo di Kjaer su LIorente fu talmente netto che tutti lo videro tranne il Var e l’arbitro che non vale neanche la pena nominare.

Non solo l’innominabile non assegnò il rigore ma avendo considerato tale episodio fallo dell’iberico non fermò l’azione né indicò la regola del vantaggio.

Su azione seguente la squadra di Gasperini, graziata fino all’eccesso, segnò il pareggio. Si scatenò l’inferno. I giocatori minacciarono, era la cosa giusta da fare, di ritirarsi.

Ancelotti li riportò in campo e per tutta ragione solo per aver detto una parola fu espulso.

Seguirono altri errori arbitrali contro Bologna e Genoa. Ma mai si penava a ciò che capitò nell’ultimo mese dove successe di tutto e di più.