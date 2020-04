L’amore ai tempi del coronavirus. E che fine fa?

Di Vincenzo Famiglietti

E’ ora di raccogliere sentimenti, voglia di tenerezze ed appetiti ormonali e riporre tutto in un cassetto in attesa di tempi migliori. Cioè da quando sarà disponibile un vaccino contro il Covid 19. Nessuno lo dice, nessuno affronta l’argomento. Ma le parole di politici ed esperti sanitari parlano chiaro. Sono lapidarie. E dolorose. “Distanziamento sociale, bisogna stare lontani l’un dall’altro e proteggersi la bocca”. Sarà tutto giusto, che nessuno osi metterlo in dubbio. Però viene spontaneo chiedersi: ma allora in questo mondo bislacco che già soffre di profonde crisi nei rapporti sociali, e per gli adolescenti e per glli adulti, e la solitutidine sta quasi diventanto la malattia del nuovo millennio, ci sarà ancora spazio per una vita affettiva? Magari il consolidamento di relazioni già stabili potrebbe soffrire di meno la rivoluzione culturale dei nuovi tempi,, ma per la nascita di nuovi rapporti?. Oggi appare tutto un sentiero in salita.

Se bisogna star distanziati come può sbocciare amore. Eppoi, la gente è terrorizzata dal contaggio e ti evita come se fossi un appestato. Fateci caso. Tempi duri per i romantici ed i cuori solitari. ED anche per i rubacuori.

Ma la cosa più banale è che di questo grave problema sociale nessuno ne parla, è come se la libertà di amare non fosse un problema p’rimario. Ed invece lo è. Ed allora chi sta legiferando e gli addetti ai lavori dovrebbero affrontare questo delicato tema. E parlare alla gente. Perché se è vero come ha detto qualcuno che la maggior parte dei contagi in Lombardia sia scaturita da relazioni sociali e non lavorative la situazione potrebbe ridiventare critica.

Mentre Cupido cosa fa? Nulla se ne starà in silenzio sulla sua nuvoletta. Di bello c’è solo che le mascherine evidenziano gli occhi e gli occhi fanno innamorare, ma al tempo stesso gli umani non potranno abbracciarsi, farsi effusioni. Neppure darsi la mano. Ricordiamo come cenno storico, che durante il fascismo la stretta di mano era vietata e si doveva obbligatoriamente salutarsi come gli antichi romani. Ma questo è un ricorso curioso, appena una curiosità..

Resta intanto aperto un problema del quale, ribadiamo, non si discute. Si tace colpevolmente: soprattutto i giovani, gli adolescenti riusciranno a mantenere distanze tali da eviate i contagi. SArebbe positivo se politici e virologi, ma soprattutto piscologi e sociologi affrontassero questo argomenti scottante. Da non sottovalutare, perché è in gioco la stessa natura umana.