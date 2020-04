L’agente di Fabian Ruiz:” Se arrivasse l’offerta serie…..!”

Miguel Alfaro è uno dei rappresentanti della You First Sports, l’agenzia che si occupa di curare gli interessi di tanti calciatori, tra cui Fabian Ruiz e Luis Alberto. Il centrocampista del Napoli è nel mirino di tante squadre importanti e l’agente non scioglie i dubbi sul suo futuro

“Con Fabian, lo abbiamo ripetuto molte volte, parleremo della sua situazione a fine stagione, prima di qualsiasi cosa concreta la nostra linea è informare il suo club attuale. E’ normale che un giocatore di questo livello, inserito nella sua nazionale, nominato miglior under 21 d’Europa, che dal primo giorno in A ha dimostrato un livello altissimo, si trovi nel radar di club importanti. Lui è tranquillo”.f