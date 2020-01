La vittoria del diavolo si veste di giallo

L’equivoco sta tutto nell’azione che avrebbe portato alla prima (presunta) ammonizione. Siamo al minuto 74: Verdi sguscia sulla sinistra, trova la prima opposizione fallosa di Krunic e poi la successiva di Conti. L’arbitro Pasqua indica, con mimica inequivocabile, di aver fischiato il primo dei due falli e ne punisce l’autore, ovvero il numero 33. PUBBLICITÀ Ma la grafica di Rai 1 indica erroneamente che il giallo è stato sventolato all’ex Atalanta. Un errore, dunque, non di Pasqua né del VAR (che, lo ricordiamo, ha potere d’intervento sugli scambi di persona, ma non è stato questo il caso), bensì della regia che seguiva la sfida. Nessun dubbio, invece, sull’unica ammonizione presa da Conti: minuto 93, fallo netto – ancora su Verdi – e cartellino. Di seguito alleghiamo un video che mostra, in successione, i due episodi.

