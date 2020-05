La Stampa:”Continua ancora ” scusate il ritardo” di Conte”

Le domande di Cassa integrazione in deroga determinate dalle singole Regioni e inviate all’Inps per autorizzazione al pagamento, sono 305.434. Di queste, 206.904 sono state autorizzate dall’ente previdenziale e 57.833 sono state pagate, corrispondenti a una platea di 121.756 beneficiari. E’ quanto si legge sul sito dell’Inps con riferimento ai dati fino al 7 maggio. I numeri sono in crescita per questo particolare strumento, uno dei tre ammortizzatori anti-Covid19. Al 3 maggio le domande dalle regioni erano, infatti, molto più basse e pari a 173.565, di cui 85.046 autorizzate dall’Inps e 29.600 pagate a una platea di 57.975 beneficiari.

Sul punto è intervenuto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: «Il governo vuole vincere la sfida della semplificazione amministrativa e della riduzione degli adempimenti burocratici. Per questo, già nel prossimo decreto-legge di sostegno all’economia, introdurremo un meccanismo semplificato di erogazione della Cassa in deroga. Siamo al lavoro su un pacchetto di interventi coraggiosi, per ridurre i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, soprattutto quelle infrastrutturali, e dare un taglio netto alla burocrazia. E’ il primo passo di un processo riformatore ampio, che richiederà del tempo. Stiamo ragionand, almeno per alcune opere specifiche, di ricorrere a iter autorizzativi semplificati, senza che vengano meno i controlli più rigorosi».

L’andamento mostra quindi un avanzamento nei pagamenti ma molti lavoratori non hanno ancora ricevuto un soldo. «Mentre per gli altri due ammortizzatori Covid-19, vale a dire l’assegno e la cassa ordinaria, ci sono stati minori ritardi – dicono dalla Cisl Nazionale -. Per la cassa integrazione i tempi sono stati più lenti». Il meccanismo di funzionamento dei singoli strumenti spiega in parte i ritardi. L’assegno e la cassa ordinaria prevedono, infatti, che l’azienda possa anticipare le somme. Non è quel che succede invece per la cassa integrazione in deroga che per norma deve essere liquidata direttamente dall’Inps. La Cisl aveva chiesto, a inizio della crisi Coronavirus, che questo regolamento fosse modificato. Le esperienze dal passato avevano, infatti, già mostrato la lentezza della cassa in deroga. A frenare c’è poi anche un altro vincolo. Per questo strumento è, infatti, necessario il doppio passaggio Regione-Ente. Una Lungaggine in più che già durante la crisi del 2008 aveva rallentato tutto il processo di pagamento. La crisi in corso è decisamente più grave e richiede più impegno ancora. Basti dire che dall’inizio dell’epidemia sono arrivate all’Inps 13 milioni di richieste di trattamento.

Critiche sono le associazioni di consumatori. «Sulla cassa integrazione si stanno registrando in Italia ingiustificati ritardi. Le Regioni scaricano le responsabilità dei ritardi sull’Inps, che a sua volta si difende addossando la colpa alle amministrazioni locali e centrali. Addirittura in Sicilia i dipendenti della regione hanno chiesto 10 euro di bonus a pratica per smaltire le procedure pendenti. Una vergogna di cui fanno le spese i lavoratori». La situazione crea un ulteriore generale impoverimento delle famiglie, e che rischia di avere ripercussioni sull’economia del paese già stremata dall’emergenza Coronavirus.