La Stampa:” Tocca a Conte decidere il destino della serie A”

Partita aperta e palla sul tavolo del governo. Il calcio, quello di Serie A, aspetta di capire se l’eventuale ripartenza della stagione otterrà il disco verde e l’attesa non sarà brevissima perché le prossime mosse saranno dettate dall’andamento della curva dei contagi.

I club, tutti, stanno completando il primo giro di test che, per ora, hanno evidenziato otto positività fra i giocatori di Torino (1), Sampdoria (4) e Fiorentina (3) oltre a voci, smentite, di altri tesserati contagiati in altre realtà. L’incontro, il primo, in videoconferenza fra i vertici della Figc e il Comitato tecnico scientifico del governo è finito senza un verdetto e senza una data entro la quale emettere la sentenza sul destino del campionato: l’ipotesi di un via libera per gli allenamenti di squadra dal 18 maggio è sempre più concreta, il resto rimane appeso ad un filo. Cosa accadrebbe davanti ad una positività una volta tornati in campo? Prenderebbe corpo la quarantena di gruppo (e quindi il rischio che si fermi di nuovo l’avventura) o no? Punti da risolvere come quella questione politica finita al centro del ring. Ed è qua che entra in scena il premier Conte perché toccherà al presidente del Consiglio definire la via d’uscita, in un senso o nell’altro: la riflessione di Palazzo Chigi potrebbe arrivare a metà della prossima settimana. La curva dei contagi sarà la stella polare e solo nel caso in cui l’emergenza sanitaria dovesse aprire spiragli, oggi, auspicabili la Serie A potrebbe pensare di scaldare i motori in vista di una nuova vita dal 13 e 14 giugno. La Figc ha una data a cui non può derogare per alimentare le proprie speranze: entro il 25 maggio, l’Uefa vuole sapere dalle varie federazioni come e se c’è la strada per finire i rispettivi campionati.